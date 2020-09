Rapina all’Iper Pan di viale La Playa, 56enne finisce in manette

La guardia giurata lo ha bloccato all’uscita delle casse: nello zaino articoli per l’igiene e alimentari

Di: Alessandro Congia

Nella pomeriggio di ieri a Cagliari, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato per rapina C. Desogus, 56 anni, cagliaritano, il quale introdottosi all’interno del supermercato “Iper Pan” di viale La Playa, ha sottratto merce di varia entità (articoli per l'igiene personale e cibo), per un valore complessivo di 147,11 euro, occultandola nel proprio zaino.

Arrivato alla cassa, l’uomo ha cercato di non pagare la merce ingaggiando una lite con la guardia giurata in borghese della Vigilanza Tiger di Quartu (taccheggio che si è dunque tramutato in reato di rapina).

Da lì, la chiamata al 112 e il pronto intervento dei militari dell’Arma che ha permesso di trarre in arresto il soggetto e restituire l’intera merce alla direzione del Centro commerciale.