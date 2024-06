Addio a Chiara Puddu: la blogger di #BePositive aveva 42 anni

Dopo la scoperta del cancro metastatico, nel 2018 aveva aperto il blog, diffondendo un messaggio di speranza e amore che ha coinvolto una community sempre più vasta

Di: Redazione Sardegna Live

Si è spenta a 42 anni Claudia Puddu, la 42enne cagliaritana fondatrice del blog #BePositive nato il 21 giugno 2018, dopo che scoprì di avere un cancro metastatico.

In questi anni Claudia, meglio nota come "ClaudiaSun", aveva portato avanti il suo progetto di condivisione, col quale lanciava un messaggio "positivo". Nato quasi per gioco, #BePositive ha visto la sua community allargarsi sempre più, diventando un punto di riferimento per tanti.

Così si presenta il suo blog: "Cari amici, inizio con l’esprimere il mio grazie per aver nutrito il progetto di vita, chiamato #BePositive. Nato il 21 giugno del 2018. Tutto dopo aver scoperto di avere un cancro metastatico. La vita ci mostra un cammino: si torna sui propri passi, si può procedere a tentoni, si provano delle vie e si può ricominciare, sempre; la realtà dobbiamo crearla, non subirla. Vi scrivo per augurarvi 365 giorni immersi nell’Amore, nella vera bellezza per la vita, sorprendersi sempre dell’immensità di quanto siamo in grado di ricevere, noi stessi dobbiamo essere i primi nel donare. Non aspettandoci mai niente in cambio, senza aspettative".

"Siate la prima persona ad offrirvi un sorriso", è la premessa che appare appena accolti nella home di #BePositive. Un percorso che ha accompagnato Claudia Puddu nei suoi ultimi anni di vita; un progetto che, anche dopo la sua scomparsa, continuerà a vivere nelle idee e nei valori che ha ispirato.