Detenuto tenta di evadere dall'ospedale, fermato dai poliziotti della Penitenziaria

Per il sindacato Uil-Pa: “Il soggetto ha gravi problemi psichiatrici, un grazie ai nostri agenti per la loro professionalità”

Di: Alessandro Congia

Carcere di Sassari: agenti sventano un tentativo di evasione di un detenuto in un ospedale cittadino, momenti di alta tensione nel pronto soccorso. A commentare l’episodio di ieri, è il vice segretario regionale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna Salvatore Luccia che dichiara: ”Un invio in luogo esterno di cura proposto dal medico ed avvallato dal Direttore per un detenuto con gravi problemi psichiatrici in condizioni gravi di salute, operazione sempre piu’ frequente negli Istituti dell’Isola ed apparentemente di routine. Ma non lo e’ stato per gli Agenti della Polizia penitenziaria di Bancali che sono riusciti a contenere un detenuto che improvvisamente ha dato in escandescenza ed ha tentato di evadere.

Infatti dopo le operazioni di triage e di accettazione nel pronto soccorso il detenuto scortato dagli Agenti ha stazionato in una camera in attesa della visita dello psichiatra, ma improvvisamente e’ successo il finimondo. Il malintenzionato ha repentinamente aggredito gli Agenti ed ha tentato di scappare, e’ nata cosi’ una colluttazione dove la scorta con grande difficoltà e’ riuscita a contenere il detenuto che poi e’ stato sedato dal personale medico per evitare potesse continuare con l’azione violenta.

Interviene sull’accaduto anche il segretario generale Michele Cireddu: “Il tempismo di intervento dei nostri agenti – ha detto il referente Uil-Pa Polizia Penitenziaria, Cireddu - ha dimostrato ancora una volta la grande professionalità della Polizia Penitenziaria dell’Istituto sassarese, ma ha messo a nudo l’annosa mancanza dei repartini detentivi ospedalieri che possono certamente agevolare i ricoveri in sicurezza dei detenuti negli ospedali sardi.

Abbiamo appreso che il Capo del Dipartimento Bernardo Petralia ha contattato personalmente gli Agenti che hanno sventato l’evasione per complimentarsi con loro. Nell’apprezzare tale gesto di sensibilità e vicinanza vogliamo pero’ ricordare che ci aspettiamo che alle belle parole ci sia un seguito con atti concreti verso i Poliziotti che ogni giorno gestiscono situazioni al limite delle capacità umane.

Grazie alla grande professionalità e alla grande capacità operativa oggi e’ stata scongiurata un evasione e sono stati evitati danni alle persone che stazionavano nel pronto soccorso dell’ospedale, ma riteniamo sia da folli perseverare e non fornire tutti i mezzi e gli strumenti per agevolare il servizio dei nostri agenti. Poteva accadere una tragedia – rimarca Michele Cireddu - nell’auspicare un cambio di rotta da parte del Capo del Dipartimento in favore della Sardegna ci rimane l’orgoglio per avere nelle nostre fila agenti cosi’ validi e professionali. Voglio esprimere un sincero e sentito ringraziamento a tutti i poliziotti sardi che dimostrano di essere piu’ forti delle avversità e dell’insufficienza gestionale che sin’ora il Dap ha dimostrato”.