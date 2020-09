Via le migliaia di siringhe da via Cinquini: il Comune pulisce i terreni di Area. Polastri: “Bonifiche iniziate”

Ecco il video reportage, da via Serbariu fino all’ex Circoscrizione Comunale: da tanti o troppi anni nel degrado più totale

Di: Alessandro Congia

Se Area (Ente Regionale) non interviene sui terreni di sua competenza, lo fa in maniera straordinaria il Comune di Cagliari, su preciso interessamento ed incarico dell’assessore all’Igiene e Sanità Alessandro Guarracino, per bonificare quel ‘fazzoletto’ di degrado accanto all’ex Circoscrizione Comunale di via Cinquini, accanto all’asilo di via Serbariu.

La vergogna imponente che da anni regna sovrana, finalmente è stata eliminata: migliaia di siringhe, rifiuti, sterpaglie che avevano esasperato da sempre i residenti: “Qualcosa si muove tra le pendici di via Cinquini e via Serbariu a Cagliari, dove oggi, nei terreni sterrati e polverosi – dice il consigliere comunale Marcello Polastri, presidente della Commissione Sicurezza - è stata avviata la mega bonifica attorno alla ex Circoscrizione ridotta a un rudere sotto al quale c’è chi vive. Al suo posto sarebbe bello, come detto in un documento depositato al Comune di Cagliari, poter avere un’area di verde attrezzato per lo sport. Insomma una zona riqualificata. Ed il Comune – annuncia Polastri - muove i primi passi, con pulizie straordinarie, grazie all’azione dell’Assessorato all’igiene del suolo”.

Ecco il video in esclusiva