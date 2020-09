A Buddusò altri due casi di coronavirus

L'annuncio del sindaco Satta: "Non posso più scrivere che non è necessario allarmarsi. C'è preoccupazione"

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora due contagi da coronavirus a Buddusò. A darne notizia alla cittadinanza è il sindaco del paese, Giovanni Antonio Satta, con un lungo post su Facebook. 

"Stamattina ho ricevuto comunicazione della positività al Covid-19 di altri due cittadini di Buddusò. Si tratta di persone che sono già in isolamento domiciliare, in attesa di ulteriori approfondimenti, da parte dei medici competenti. Attendiamo l'intervento dell'autorità sanitaria anche per coloro che si trovano in regime di quarantena in attesa di ulteriori verifiche o diversa indicazione da parte dei medici".

"In questo contesto - commenta Satta - non posso più scrivere che non è necessario allarmarsi. Esprimo, invece, la mia preoccupazione e quella dei colleghi sindaci, per la situazione che si sta creando associata alla difficoltà di comunicazione con l'ATS che non agevola la tempestività delle informazioni e delle azioni previste dai protocolli di sicurezza, rendendo tutto molto più complesso. Come noto siamo nella fase di convivenza con un VIRUS che oggi rappresenta un grave pericolo dal punto di vista sanitario".

"Faccio appello al senso di responsabilità di ciascuno di noi, cittadini e operatori deputati al controllo, per l'osservanza puntuale delle norme di contenimento della pandemia. E' fondamentale capire che non abbiamo altro modo per difenderci dal contagio se non quello di utilizzare la mascherina, rispettare la distanza interpersonale di un metro ed evitare qualsiasi forma di assembramento, pubblica e privata".