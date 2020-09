Coltiva marijuana in casa: guardia giurata nei guai

Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di ieri, 17 settembre, i carabinieri della sezione Radiomobile del Reparto territoriale di Olbia hanno segnalato alla Prefettura di Sassari un 31enne residente ad Olbia, di professione guardia giurata.

I militari stavano effettuando un intervento in via Marsala, quartiere Poltu Quadu, per il rinvenimento e la rimozione di un’autovettura precedentemente segnalata come rubata.

Nel corso dell’operazione, che prevedeva la liberazione dell’area da parte di alcune macchine, i militari avrebbero notato un involucro, apparentemente contenente marijuana, appoggiato sul davanzale di una finestra di un appartamento.

Incuriositi dall’incarto, i carabinieri si sono recati presso quell’abitazione per verificarne il contenuto (del peso di 7,5 grammi) trovando conferme. Si è proceduto così alla perquisizione dell’abitazione del giovane, nel cui salotto sarebbe stata rinvenuta anche una pianta di marijuana dell’altezza di 1,10 m. Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e si è proceduto al ritiro cautelativo del porto d’armi dell'uomo, della pistola e del suo munizionamento detenuti legalmente, utilizzati per lavoro.