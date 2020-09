Frontale fra due auto a Cagliari. Conducente ricoverata in codice rosso

La 48enne ha invaso la corsia di marcia opposta, andando a scontrarsi con una Jeep. Trasportata al pronto soccorso in codice rosso

Di: Giammaria Lavena

Incidente stradale questa mattina alle porte di Cagliari. Una 48enne del posto, a bordo della sua Toyota Yaris, ha invaso la corsia di marcia opposta, andando a sbattere frontalmente contro una Jeep Cheroche con a bordo una 36enne.

Lo scontro è avvenuto in viale Monastir; le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento. La conducente della Yaris è stata soccorsa da un'ambulanza del 118, e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice rosso.

Sul posto per i rilievi di legge la polizia locale.