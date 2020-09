Bancali. Tenta di fuggire dalla finestra dell'ambulatorio, fermato dagli agenti

Il detenuto aveva appena svolto una visita psichiatrica, quando ha tentato di saltar fuori dal balcone

Di: Giammaria Lavena

Tentativo di fuga nel carcere di Bancali, a Sassari: un detenuto ha tentato l'evasione di tentando di saltare dalla finestra dell'ambulatorio dell'ospedale, dove era stato scortato per effettuare una visita.Gli agenti sono prontamente riusciti a fermare l'uomo prima che potesse balzare fuori.

"Il detenuto era stato inviato in ospedale per sottoporsi a una visita psichiatrica - spiega il segretario regionale dell'Osapp Sardegna, Roberto Melis -. Una volta effettuata la consulenza, all'atto dei preparativi per il rientro in istituto il detenuto con un balzo verso la finestra tentava la fuga. Tentativo reso vano dalla professionalità degli agenti, i quali nel bloccare il detenuto si sono provocati diversi traumi ed escoriazioni".

A quel punto il detenuto è stato sottoposto a una nuova visita psichiatrica, in seguito alla quale il medico ha disposto l'immediato ricovero in reparto.