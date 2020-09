In fiamme tetto di un edificio a Sestu. Sul posto i Vigili del fuoco

Sul posto impiegati cinque automezzi e tredici operatori. La struttura è stata bonificata e messa in sicurezza

Di: Giammaria Lavena

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, sono intervenute intorno alle 4 di questa mattina nel comune di Sestu, in via Cilea, dopo aver ricevuto l'allarme per l'incendio della coibentazione di un tetto in un un edificio in costruzione di tre piani fuori terra.

Il rogo, per cause ancora da accertare, si è propagato per tutto il tetto della struttura, all'interno della quale sono presenti sei appartamenti ancora in costruzione. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, e alla bonifica e messa in sicurezza della struttura e dell'area circostante.

Sul posto sono state impiegate un'autopompa serbatoio, due autobotti pompa e due autoscale per operare in altezza, per un totale di cinque automezzi e tredici operatori. Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.