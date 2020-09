Paura a Decimo, fiamme in un’abitazione: sul posto i Vigili del Fuoco

Le fiamme si sono sprigionate all’ora di pranzo: fortunatamente solo danni alla struttura e nessun ferito coinvolto

Di: Alessandro Congia

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando, è intervenuta intorno alle 13:30 in via Giacomo Leopardi a Decimomannu per l'incendio sprigionatosi all’interno di un’abitazione.

Gli operatori dei Vvf all'arrivo sul hanno localizzato l'ambiente coinvolto dalle fiamme messo in sicurezza due bombole di gpl, localizzate portate all'esterno e raffreddate, provvedendo allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell'abitazione, evitando la propagazione delle fiamme all'intera struttura.

Non risultano persona coinvolte. Sul posto stanno operando un'Aps (autopompa serbatoio) un'Abp (autobotte pompa) un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Presenti agenti della Polizia Locale del comune di Decimomannu per quanto di loro competenza.