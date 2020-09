Giù lo stabilimento militare sul mare, le ruspe liberano la spiaggia, ora restituita ai bagnanti

Soddisfatto anche il sindaco di Teulada, Daniele Serra

Di: Redazione Sardegna Live

Eccola la meravigliosa spiaggia di Porto Tramatzu a Teulada, che ora sarà totalmente accessibile a chiunque. Gli ultimi ‘colpi’ di benna delle ruspe sanciscono la restituzione alla comunità teuladina e ai bagnanti di un vero e proprio paradiso. Giù le cabine dello stabilimento balneare, prima ad uso esclusivo del personale civile e militare di stanza nel poligono di Capo Teulada.

“Le operazioni di ripristino sono a cura della Brigata ‘Sassari’ – è stato spiegato in una nota dall’Esercito – che interverrà per la demolizione delle cabine e lo smaltimento delle macerie, per rendere completamente fruibile e sicuro l’intero arenile. Dal primo ottobre, in sinergia con l’amministrazione comunale di Teulada, l’Esercito ha provveduto alla bonifica sistematica sia della porzione di territorio interessato sia dello specchio di mare: quest’ultima attività grazie agli specialisti della Marina Militare”.

La soddisfazione è tangibile soprattutto per voce del sindaco di Teulada, Daniele Serra: “Un risultato che è un esempio concreto e percepibile di mantenimento degli impegni presi a beneficio dell’armonizzazione e del riequilibrio tra le aspettative e le istanze della comunità civile e le necessità legate alla presenza dell’Esercito”. Tutte le attività di rilascio della porzione di arenile di Porto Tramatzu rientrano nel Protocollo di intesa firmato tra Ministero della Difesa e Regione nel dicembre 2017.

VIDEO