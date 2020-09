Castiadas. Cocaina e marijuana nel bagno: arrestato 21enne

Il giovane napoletano è stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana e 40 di cocaina. Sarà processato per direttissima in settimana

Di: Giammaria Lavena

Nella provincia di Cagliari prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti. I poliziotti della Divisione Anticrimine, insieme agli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, Pasquale Grasso, 21enne napoletano ben noto alle autorità.

Il blitz è scattato ieri sera, quando gli investigatori hanno fatto irruzione nell'abitazione del giovane, a Castiadas, dove hanno trovato nascosti, dentro un mobiletto del bagno, circa 30 grammi di marijuana e quasi 40 grammi di cocaina.

Grasso, al termine degli atti di rito, è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio, in attesa dell'udienza direttissima prevista per questa mattina.