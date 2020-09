Samassi: l'ultimo saluto a tzia Ines. A 106 ci lascia l'amatissima nonnina

Il messaggio di cordoglio del sindaco e l'abbraccio virtuale di tutta la comunità. Se ne va un pezzo di storia del paese

Di: Giammaria Lavena

La comunità di Samassi saluta per l'ultima volta tzia Ines Pittau, che ci ha lasciati questa mattina. A giugno aveva compiuto 106 anni; amatissima da tutti, rappresentava un pezzo di storia del paese. Porta via con sé aneddoti, esperienze e tradizioni di un tempo passato, che resteranno per sempre nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

"Stamane, nel giorno in cui festeggiamo il nostro patrono san Geminiano, ci ha lasciato all’età di 106 anni tzia Ines Pittau, una delle nostre centenarie più longeve", racconta il sindaco Enrico Pusceddu.

"I suoi racconti di un mondo che non c’è più, la sua cordialità, l’amore per la famiglia e per il suo paese rimarranno per sempre nei nostri cuori. Grazie di tutto tzia Ines, ci mancherai. Sentite condoglianze alla famiglia e un affettuoso abbraccio da tutti noi".