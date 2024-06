Mortale a Oristano: anziano si spegne in ospedale dopo l'incidente

Trasportato in ospedale si è spento al pronto soccorso per un arresto cardiaco

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale questo pomeriggio alle porte di Oristano. Due le auto coinvolte sotto il cavalcavia nei pressi della Basilica della Madonna del Rimedio.

In una di queste viaggiava un anziano con la moglie che, trasportato in ospedale in condizioni apparentemente non gravi, è morto al pronto soccorso del San Martino, pare per un arresto cardiaco.

Sul posto oltre ai soccorritori del 118 anche i Vigili del Fuoco.