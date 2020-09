Pirri. Auto urta uno scooter ferendo lievemente il conducente

Il 17enne a bordo dello scooter ha riportato delle lievi ferite ed è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso

Di: Giammaria Lavena

Incidente nel pomeriggio a Pirri: un'auto si è scontrata con uno scooter. Una 38enne, alla guida della sua Fiat Cinquecento, stava entrando in via Pellico, da via Risorgimento, quando improvvisamente è andata a sbattere contro una moto, su cui si trovava un 17enne.

Fortunatamente niente di grave per il ragazzo, che ha riportato lievi ferite, ed è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Marino.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia locale di Cagliari.