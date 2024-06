Election day. Seggi insediati regolarmente in Sardegna

Oltre alle Europee, elettori alle urne in 27 Comuni tra cui Cagliari, Sassari e Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

Si sono regolarmente insediati i seggi delle 1.844 sezioni nelle quali è suddivisa la Sardegna dove, oltre alle Europee si vota per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale in 27 centri. Tra questi il capoluogo di regione, Cagliari, assieme ad altri quattro centri oltre i 15mila abitanti: Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai.

Complessivamente sono chiamati alle urne circa 1,5 milioni di sardi, (415mila quelli per le amministrative suddivisi in 473 sezioni). Tutto pronto, quindi, per l'apertura delle votazioni alle 15. Si andrà avanti sino alle 23 e si riprenderà domani dalle 7 alle 23.

Lo scrutinio per le europee inizierà subito, mentre bisognerà attendere le 14 di lunedì 10 giugno per l'avvio dello spoglio per le comunali. I primi dati ad arrivare saranno ovviamente quelli nei piccoli comuni dove è presente solo una lista: qui il candidato sindaco risulterà eletto se si recheranno a votare almeno il 40% degli aventi diritto.