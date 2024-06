Alghero. Torna a svettare la ruota panoramica

Da alcuni giorni sono iniziate le complesse operazioni di montaggio

Di: Redazione Sardegna Live

La grande ruota panoramica tornerà presto a svettare dal Piazzale della Pace, ad Alghero. Nei giorni scorsi sono iniziate le complesse operazioni di montaggio della ruota della società City Eye.

La ruota panoramica di Alghero, con i suoi quasi 50 metri, è una delle più alte in Italia. Ha 36 cabine, di cui tre riservate alle persone con disabilità, e può ospitare sino a 198 persone e può contare anche sulle cosiddette cabine deluxe, con poltroncine in pelle, pavimento in parquet di rovere, tv e frigobar. Le cabine sono inoltre insonorizzate e climatizzate e c’è anche la filodiffusione multilingue con la descrizione della città e del territorio.

Lo scorso anno l’installazione della ruota panoramica ad Alghero aveva sollevato diverse polemiche ma era anche risultata un’attrazione di grande richiamo per i turisti.