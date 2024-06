Sassari. Screening gratuiti per donatori di sangue: due appuntamenti a giugno

Le visite sono rivolte anche ai “non donatori”, con un piccolo contributo spese

Di: Redazione Sardegna Live

Continua l’impegno dell’Avis Provinciale di Sassari che, in stretta collaborazione con l’associazione Sardegna For You e grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna, promuove un servizio di prevenzione offrendo ai propri donatori giornate di screening gratuiti organizzate nelle 35 sedi dell'Avis della provincia di Sassari.

Gli appuntamenti per il mese di giugno sono due. Venerdì 14, dalle ore 9, nella sede dell’Avis Provinciale in località San Camillo, si svolgeranno gli screening prostata e testicolare ed ecografico reno-vescicale eseguiti da un medico urologo, mentre domenica 16, dalle ore 8, sempre nella sede dell’Avis Provinciale, si terranno gli screening alle carotidi e dell'aorta addominale e gli esami sull'insufficienza venosa degli arti inferiori con il chirurgo vascolare.

“La prevenzione è l’arma migliore per intervenire tempestivamente in caso di malattie ancora in fase pre-sintomatica o per limitarne il peggioramento. In quest’ottica tre anni fa è nato il progetto dal titolo ‘Un Dono a chi Dona’”, spiega Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale. In questi anni, infatti, sono diverse le testimonianze di donatori che grazie a questa iniziativa e quindi allo screening effettuato hanno scoperto avere chi un nodulo, risultato poi di natura maligna, chi una stenosi renale, chi una neoplasia tiroidea.

“Partecipate alle giornate di prevenzione” è il messaggio forte e chiaro dell’Organizzazione di volontariato. È possibile prenotarsi contattando direttamente la propria sede comunale dell’Avis, mentre i non donatori di sangue, a fronte di un contributo spese, possono prenotare gli esami in programma sul sito www.sardegnaforyou.com o chiamando il numero 3401517076.