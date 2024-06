Massima allerta caldo in Sardegna: previsti picchi oltre i 40 gradi

Avviso della Protezione civile per l'intera giornata di sabato 8 giugno

Di: Redazione Sardegna Live

In arrivo in Sardegna la prima ondata di calore del 2024. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, a partire dalle 6 di sabato 8 giugno sino alla mezzanotte.

"Si prevedono temperature massime molto elevate - si legge nel bollettino - localmente superiori ai 40 gradi sul settore occidentale e settentrionale della Sardegna". Farà meno caldo, invece, nel sud dell'Isola. A Cagliari previste temperature massime intorno ai 30 gradi.

Le previsioni di ARPAS Sardegna

Previsioni per la serata di oggi: cielo sereno salvo passaggi di nubi alte, venti deboli a regime di brezza, mari poco mossi.

Previsioni per sabato 8 giugno: cielo prevalentemente sereno, temperature in aumento, moderato o localmente sensibile nei valori massimi, venti deboli a regime di brezza tendenti al rinforzo e a disporsi da Sud-Est sul settore meridionale ed orientale, mari poco mossi con moto ondoso in leggero aumento.

Previsioni per domenica 9 giugno: cielo irregolarmente nuvoloso con diminuzione della nuvolosità dal pomeriggio, temperature in progressiva diminuzione in entrambi i valori, venti deboli dai quadranti orientali tendenti al locale rinforzo nelle ore pomeridiane e a disporsi da quelli occidentali nel corso della giornata, mari generalmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature tenderanno ad una moderata diminuzione lunedì, mentre saranno in aumento il giorno dopo. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali tendenti all'attenuazione e alla variabilità nel corso di martedì. I mari saranno generalmente mossi.