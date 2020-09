Conad ex Auchan, 265 potenziali esuberi. Truzzu: “Ci impegneremo per difendere i lavoratori”

Faccia a faccia in municipio con i sindacati

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri mattina, il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha incontrato i segretari generali della Filcams-Cgil Nella Milazzo, della Fisascat-Cisl Giuseppe Atzori e della Uiltucs Cristiano Ardau per affrontare la questione dei potenziali 265 esuberi della Conad ex-Auchan nella città di Cagliari, dei due negozi di Santa Gilla e Marconi.

Durante l'incontro, molto cordiale, si è posta in netta evidenza la forte preoccupazione per il futuro dei lavoratori. “Dobbiamo difendere i posti di lavoro in tutti i modi e come sindaco di Cagliari mi impegnerò con ogni forza - ha sottolineato il Sindaco - Sentirò l’assessore regionale del lavoro per studiare insieme una strategia che consenta di trovare una soluzione al problema degli esuberi”

La questione ha un rilievo nazionale in quanto, acquisendo l’ex-Auchan, Conad aveva annunciato una serie di esuberi. Successivamente la pandemia non ha fatto altro che acuire la situazione di crisi.

Attualmente è in fase di studio la ricollocazione del personale che potrebbe trovare eventualmente sbocco con l'assegnazione ad esercizi commerciali più ridotte dimensioni.

I tre segretari sindacali Milazzo, Atzori e Ardau, soddisfatti per l’interessamento del Sindaco, hanno posto l’accento sulla necessità di evitare licenziamenti attraverso l’attivazione di percorsi di ricollocazione e riqualificazione dei dipendenti oggetto dell’esubero.

"Vanno preservati tutti i livelli occupazionali e le professionalità acquisite lontani dall’ennesima vertenza del territorio, senza licenziamenti e difendendo il reddito di oltre 265 dipendenti" così i rappresentanti sindacali.