Cagliari. Preso di mira dai vandali, chiude il ponte San Bartolomeo

Rubate le griglie di scolo dell'acqua e il cancello della scala

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

Preso di mira dai vandali e quindi chiuso temporaneamente il ponte ciclopedonale di San Bartolomeo, che era stato appena aperto.

La decisione, presa dal Servizio Opere strategiche del Comune di Cagliari, si è resa necessaria dopo sono state rubate le griglie di scolo delle acque meteoriche e il cancello di accesso alla scala.

Proprio la mancanza delle griglie di scolo - spiega l'amministrazione - rappresenta un pericolo significativo: potrebbe esporre il ponte a rischi di incidenti per i pedoni e i ciclisti, soprattutto nelle ore notturne, quando la visibilità è ridotta. Pericolosa anche l'assenza del cancello alla scala.

Gli uffici del Comune stanno lavorando per ripristinare le condizioni di sicurezza. Nel frattempo, è stata avviata un'indagine per identificare i responsabili del furto e prevenire ulteriori atti vandalici. Sarà necessario - continua il Comune - migliorare la sorveglianza e la protezione per prevenire futuri atti di vandalismo. Gli uffici stanno valutando l'opportunità di installare telecamere di sorveglianza e aumentare la presenza delle forze dell'ordine nell'area.

"La chiusura del ponte ciclopedonale - si legge in una nota - rappresenta un disagio significativo per i residenti, visitatori e turisti, che utilizzano quotidianamente questa infrastruttura per spostamenti locali e attività ricreative. Per ora, la prudenza è d'obbligo. Ai cittadini si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità e di utilizzare percorsi alternativi. La collaborazione di tutti sarà fondamentale per superare questa emergenza e garantire un rapido ritorno alla normalità".