Ittireddu. Truffatore e ladro: denunciato 35enne

Prima si è finto organizzatore di un torneo, chiedendo dei finanziamenti, poi ha prelevato dei profumi da un'attività, venendo ripreso dalle videocamere

Di: Giammaria Lavena

Sabato a Ittireddu, i carabinieri Stazione locale, in seguito agli accertamenti successivi alla denuncia sporta da un cittadino, hanno deferito in stato di libertà C.D., 35enne cagliaritano con precedenti specifici, e un cittadino del Bangladesh, 40 anni.

Il primo, fingendosi organizzatore di un torneo di calcio, fornendo contatti telefonici con numerazione mobile intestata allo straniero, avrebbe ottenuto dal querelante la somma di 220 euro in contanti, come finanziamento per l'acquisto di maglie per conto dell'associazione calcistica di Ozieri.

In occasione della consegna del denaro, avvenuta all'interno dell'attività del denunciante, il truffatore avrebbe inoltre rubato alcuni prodotti di profumeria, del valore totale di 250 euro, venendo ripreso dal sistema videosorveglianza, che ha permesso l'identificazione e la conseguente denuncia.