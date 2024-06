Pozzomaggiore, 40 anni di Avis: da un amore paterno a un forte impegno sociale

Domenica 23 giugno i festeggiamenti dell’associazione “Tonino Vacca”. Il programma

Di: Alessandra Leo

Un anniversario importante, in nome della solidarietà e dell’amore nei confronti del prossimo, si sta per celebrare a Pozzomaggiore.

Nel suggestivo paese del Sassarese circondato da colline, nuraghi e tombe dei giganti, si festeggeranno, il prossimo 23 giugno, i 40 anni della sezione Avis “Tonino Vacca”.

Un traguardo che rappresenta impegno, passione, costanza e tanta generosità che i cuori dei soci donatori continuano ad emanare per far sì che questa catena solidale non si interrompa mai.

DA UN AMORE PATERNO A UN GRANDE IMPEGNO SOCIALE

Era il 1984 quando Tonino Vacca, spinto da un immenso amore paterno nei confronti del figlio, affetto da talassemia, decise, assieme ad altre persone dal cuore grande, di fondare un’associazione di raccolta sangue per fronteggiare la grave carenza in Sardegna.

Per 35 anni e fino al suo ultimo giorno di vita, nel 2019, Tonino rimase il presidente della sezione Avis coltivando con grande passione l’impegno preso oltre 3 decenni prima e aiutando tantissime persone bisognose. A prendere le redini è stato Marco Calaresu, attuale presidente dell’associazione che porta avanti con costanza i suoi obiettivi.

“Siamo felicissimi di arrivare a questo importante traguardo e se mio padre fosse ancora con noi, sarebbe davvero fiero per tutto ciò che è stato fatto e per il grande impegno che i soci volontari impiegano giorno dopo giorno”, dice con gli occhi lucidi e la voce che trema Giuseppe Vacca, figlio di Tonino, ai microfoni di Sardegna Live.

“L'intento è fare sempre di più in quanto la carenza di sangue nella nostra Isola è un problema purtroppo sempre attuale – prosegue Giuseppe -. Dallo scorso gennaio abbiamo raccolto circa 400 sacche, fondamentale è coinvolgere più persone possibili e in particolare i giovani, il nostro futuro”, conclude , prima di illustrarci il programma della giornata di festeggiamenti.

IL PROGRAMMA

Domenica 23 giugno è previsto il raduno delle associazioni e delle autorità alle ore 9:00 nel piazzale di Santa Croce. Alle 10:30 si svolgerà la santa messa nella chiesa parrocchiale di San Giorgio e alle 11:30 ci sarà l’accoglienza delle associazioni e delle autorità presso il Sagrato di San Costantino.

Alle ore 12:30 il saluto del presidente Marco Calaresu e la premiazione dei donatori, e alle 13:30 il pranzo presso la struttura ricettiva ex colonia Bonuighinu (Mara).

È gradita la conferma dei partecipanti al numero 3701519356.