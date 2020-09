Nel Sud Sardegna altri due sbarchi di migranti

In 13 sono approdati sulle coste sarde

Di: Redazione Sardegna Live

Doppio sbarco di migranti quest'oggi sulle coste del Sulcis.

Un barchino con cinque giovani sedicenti algerini è arrivato in mattinata al porticciolo turistico di Porto Pino (Sant'Anna Arresi), sempre più meta prediletta per gli sbarchi dei migranti. Presi in carico dai carabinieri della stazione di Giba, i giovani sono stati accompagnati presso un centro di accoglienza.

Un altro barchino con otto persone a bordo è stato individuato nelle acque di Sant'Antioco. Gli uomini della Guardia di finanza stanno operando per scortarlo verso riva.