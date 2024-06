Antonella scomparsa da Olmedo. Appello dei figli per ritrovarla

La donna avrebbe lasciato un biglietto e si sarebbe allontanata con la propria auto

Di: Redazione Sardegna Live

Sono ore di apprensione ad Alghero e Olmedo per una donna di 56 anni. Questa mattina Antonella Baldinu è andata via dalla propria casa di Olmedo, lasciando un biglietto di addio e ora i figli, disperati, hanno lanciato un appello sui social per ritrovarla.

Pare che la donna, molto conosciuta ad Alghero, avesse una maglietta rossa. Si sarebbe allontanata con la propria auto, una Bmw X3 grigio scuro (targa DJ182XH). “Chiunque la veda vi prego di scrivermi qua o al 3490747606 oppure mia sorella Alessia 3409977777” ha scritto sulla propria pagina Facebook uno dei figli, Roberto.