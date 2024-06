Bonarcado. Auto prende fuoco, intervento provvidenziale dei barracelli

L’incendio durante la tradizionale Sagra della ciliegia

Di: Redazione Sardegna Live

Si sono vissuti attimi di paura nei giorni scorsi, a Bonarcado, durante la tradizionale Sagra della ciliegia per un’auto in sosta nel parcheggio pubblico che ha preso fuoco a causa di un corto circuito all’impianto elettrico.

La presenza sul posto di una pattuglia dei barracelli, in servizio di polizia rurale e antincendio, ha permesso di spegnere l’incendio in breve tempo ed evitare che le fiamme raggiungessero le altre auto in sosta. Successivamente è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Abbasanta, anche per mettere in sicurezza la zona.

“Quanto accaduto dimostra quanto strategica la presenza nell’isola di un corpo di polizia rurale, con funzioni anche di antincendio e protezione civile, se non ci fosse stata una pattuglia dei barracelli le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori per cose e persone – commentano Giuseppe Vargiu, presidente dell’Unione Barracelli, e Giovanni Chessa e Riccardo Paddeu della segreteria regionale del Sindacato Autonomo Barracelli – Oggi la Compagnia Barracellare del Comune di Bonarcado, grazie anche al Capitano Antonio Marras, rappresenta un presidio di legalità per tutto il territorio comunale, senza dimenticare che i barracelli talvolta vengono chiamati ad intervenire in emergenze anche fuori dal comune di appartenenza. Le Compagnie Barracelli vanno potenziate nel numero e migliorate nella professionalità, per continuare a fornire quei servizi polizia rurale ai comuni di appartenenza come fanno da oltre 450 anni” concludono.