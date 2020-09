Nuovo contagio a Oliena, paziente in terapia intensiva

Paziente in condizioni critiche

Di: Redazione Sardegna Live

Aumentano i casi di coronavirus a Oliena: sono 10 le persone positive stando a quanto comunicato dal sindaco Sebastiano Congiu.

L'ultimo paziente sarebbe in condizioni critiche. "Si tratta di una persona per la quale è stato necessario il trasferimento a Sassari in terapia intensiva", spiega in una nota il primo cittadino.

Otto dei contagiati sarebbero in isolamento domiciliare, due (compreso l'ultimo) in ospedale. "E' necessario che ognuno di noi si renda conto dell'assoluta serietà della situazione e della necessità di invertire questa tendenza per evitare il peggio", commenta il sindaco.