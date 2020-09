Tensione alle stelle ad Alghero. Residenti di Mamuntanas a un passo dallo scontro col sindaco

Clamorosa protesta dei cittadini residenti della borgata contro il primo cittadino

Di: Redazione Sardegna Live, FOTO ANSA

Clamorosa protesta di alcuni cittadini questa mattina ad Alghero, dove il comitato di Mamuntanas avrebbe fatto irruzione negli uffici comunali inscenando una vivace protesta nei confronti del sindaco di Alghero, Mario Conoci, e dell'assessore comunale dei Lavori Pubblici, Antonello Peru. Secondo quanto riportato dall'Ansa si sarebbe arrivati quasi allo scontro fisico.

Al centro della discussione la viabilità della vasta borgata in cui vivono migliaia di cittadini algheresi e dove hanno sede numerose attività agricole e ricettive. La via principale di accesso alla località è il ponte Serra, chiuso da oltre un anno. Ma i residenti sono sul piede di guerra per "le mancate promesse sugli interventi per la viabilità alternativa". Oggi, presso il Quarter di largo San Francesco, sede della Fondazione Alghero, si sarebbe dovuta tenere la presentazione del Sant Miquel Festival, ideato da Comune di Alghero e Fondazione Alghero in onore del santo patrono cittadino. Ma nel piazzale si è tenuta la protesta alla quale hanno preso parte 40 rappresentanti del comitato, mentre il sindaco e l'assessore abbandonavano l'area fra le polemiche.

"Siamo stanchi dell'incapacità e dell'inattività degli uffici e dell'assessorato", spiegano i rappresentanti del comitato di Mamuntanas come riportato dall'Ansa. "A 15 mesi dalla chiusura del ponte abbiamo chiesto più volte che si provveda a manutenere le strade alternative per consentire di raggiungere Alghero e farsi raggiungere in sicurezza", dicono. "Ogni volta l'amministrazione ha promesso di intervenire - sottolineano - ma senza fare nulla". Ora, "stanchi delle continue promesse e delle prese in giro, arrabbiati e delusi per l'irresponsabilità e il disinteresse chiediamo un intervento immediato".