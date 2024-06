Cagliari. Accusa malore mentre è alla guida: muore un 67enne

I medici del 118 hanno praticato per diverso tempo le manovre di rianimazione

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 67 anni si è sentito male mentre era al volante, ha perso i sensi ed è sbattere contro un'auto in sosta. È accaduto durante la notte a Cagliari. L'uomo, al volante della sua Fiat Punto, stava attraversando l'incrocio tra via Baronia e via Cornalias, quando ha accusato un malore andando a urtare la vettura lì parcheggiata.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona si sono fermati per soccorrerlo tentando di rianimarlo e sul posto sono poi arrivati i medici del 118 che hanno praticato per diverso tempo le manovre di rianimazione, ma inutilmente. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi.