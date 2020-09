Michele Pais: “Sardegna nella black list del Governo inglese dei paesi a rischio contagio? Assurdo”

Lo sfogo del Presidente del Consiglio Regionale sulla notizia che aleggia in queste ore

Di: Alessandro Congia

“È notizia di oggi che il Governo Britannico starebbe pensando di inserire la Sardegna nella black list dei paesi a rischio contagio da Covid-19, sconsigliando ai propri connazionali il viaggio. Ma stiamo scherzando? In questo modo continua l'attacco violento ed ingiustificato nei confronti della Sardegna e dei sardi e della sua economia. Il Presidente del Consiglio Conte e i Ministri Di Maio e Boccia prendano, oggi stesso, le difese della Sardegna mettendosi a fianco del Presidente Solinas per contrastare queste infamità, tutelando la dignità della intera Nazione italiana e di una Terra e di un Popolo gravemente ed ingiustamente offesi e danneggiati”. Lo scrive il Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, (nella foto), con un preciso monito per “difendere tutti insieme la Sardegna”.