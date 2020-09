Agente della Polizia Municipale positivo al Covid, il sindaco Lutzu: “Sta bene, nessuno dei colleghi ha sintomi”

Al momento, per via precauzionale, gli uffici del Comando restano chiusi

Di: Alessandro Congia

Un agente della Polizia locale di Oristano è stato trovato positivo al Covid-19. A scopo precauzionale il Comando in via Carmine è stato chiuso al pubblico e il personale con cui è entrato in contatto l’agente si sta già sottoponendo al tampone.

“Nei prossimi giorni le attività, quelle amministrative come quelle operative in strada, proseguiranno con evidenti limitazioni dovuti alla riduzione del numero di operatori in servizio – spiega il sindaco Andrea Lutzu - fortunatamente l’agente positivo è in buone condizioni di salute e nessuno dei colleghi con cui è entrato in contatto accusa sintomi”.

Insieme all’agente sono risultati positivi anche due familiari, ma anche le loro condizioni non destano preoccupazione. Il contagio potrebbe essere avvenuto in occasione della visita a un parente la cui positività è stata riscontrata successivamente al contatto. La Assl ha comunicato altri due positivi, si tratta di due sportivi non residenti in città, ma tesserati per una società oristanese.

(Le foto sono tratte dal sito istituzionale del Comune di Oristano; nel riquadro il primo cittadino, Andrea Lutzu)