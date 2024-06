Carbonia. A 38 anni si spegne la ricercatrice Sara Pau

"La nostra città perde una delle sue figlie migliori. Vuoto profondo, tristezza ed enorme dispiacere"

Di: Redazione Sardegna Live

Un lutto che colpisce l’intera comunità di Carbonia, che in questo momento si sta stringendo al dolore della famiglia di Sara Pau, morta a soli 38 anni. La ricercatrice universitaria si è dovuta arrendere a una terribile malattia che l’ha strappata alla vita.

“Oggi la comunità di Carbonia avverte un senso di vuoto profondo, di tristezza e di enorme dispiacere per la prematura scomparsa della nostra giovane concittadina Sara Pau, che se ne è andata all’età di 38 anni, affetta da un male incurabile – scrive l’amministrazione comunale -. La nostra città perde una delle sue figlie migliori. Una ragazza che, dopo essersi brillantemente laureata in Economia, stava intraprendendo con successo la carriera da ricercatrice universitaria, sovente abbinata a un forte impegno civico, sociale e politico. Pur avendo sempre avuto una vocazione internazionale e un’apertura cosmopolita, Sara era al contempo attenta alle vicende della comunità di Carbonia, di cui è stata non soltanto un’acuta osservatrice, ma anche una protagonista attiva".

L'amministrazione comunale ricorda: "Nel 2019 era stata eletta Presidente del Comitato di Quartiere di Is Gannaus, in cui si era messa in luce per l’organizzazione di lodevoli e meritorie iniziative. Nel 2021 si era candidata alle Elezioni Comunali nelle file del partito di Articolo 1, risultando la prima dei non eletti. Nello scorso mese di aprile, a seguito delle dimissioni di Luca Pizzuto dal consiglio Comunale di Carbonia, Sara Pau era stata chiamata a surrogare il suo compagno di partito in seno al Consiglio Comunale. Incarico che per motivi di salute non ha potuto accettare. Il sindaco Pietro Morittu e l’intera Amministrazione Comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Sara Pau e si stringono in un forte abbraccio ai familiari”.

I funerali di Sara si terranno domani, venerdì 7 giugno, alle ore 15, nella parrocchia San Ponziano a Carbonia.