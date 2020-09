Tenta di rubare in una struttura per minori, i poliziotti delle Volanti lo arrestano

Si tratta di un 45enne pregiudicato

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti i servizi di controllo del territorio per il contrasto alla criminalità diffusa in tutto il territorio della Provincia. Ieri sera è arrivata una chiamata, tramite linea 113, in cui una donna chiedeva aiuto perché il suo compagno aveva appena bloccato un uomo che cercava di rubare all’interno di una struttura di ricovero per minori.

Un equipaggio della Squadra Volante, (coordinato dal dottor Massimo Imbimbo), immediatamente accorso sul posto, ha trovato infatti, trattenuto dal ragazzo, l’uomo segnalato, Christian Balistreri, 45enne tossicodipendente ben noto alle Forze di Polizia per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio (così come è scritto nella nota stampa diramata dalla Questura cagliaritana).

Gli agenti hanno appurato che il custode di tale struttura, un ragazzo di nazionalità gambiana, durante il pomeriggio, ha sentito dei rumori all’interno del cortile dell’edificio.

Affacciatosi, ha notato un uomo completamente vestito di nero il quale, con fare sospetto, si è subito diretto verso i locali retrostanti la mensa. Non riuscendo ad aprirne la porta poiché chiusa a chiave, il Balistreri ha continuato a cercare un modo per accedere all’interno, invano, poiché bloccato dal giovane custode.

Il malintenzionato, inoltre, già nel pomeriggio del sabato precedente era riuscito a consumare il furto di una ventina di bottiglie di olio per poi cercare di rivenderle di fronte all’ingresso della struttura stessa. Balistreri, messo alle strette, ha confessato la colpevolezza di entrambi i fatti. È stato arrestato per tentato furto e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.