Quartu. Fiamme nel lungomare Poetto: distrutto un chiosco

Rogo divampato intorno alle 4 della mattina. Al lavoro 20 vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Due squadre, 3 mezzi e un totale di 20 vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio divampato intorno alle 4 della mattina nel lungomare Poetto, a Quartu Sant’Elena.

Il rogo ha interessato e distrutto il chiosco-ristorante “Tagoo beach club”.

L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini che hanno sentito alcune esplosioni. Sono in corso le indagini per stabile le cause dell’incendio.