Paese più pulito grazie ai volontari della Pro Loco: domenica prossima si replica

Un grande successo l’iniziativa per dire ‘No’ all’incuria e al degrado: scope, rastrelli e tanta buona volontà

Di: Alessandro Congia

Esterzili, paese più pulito? I cittadini hanno vinto. Dall’idea della Pro Loco, è nata una bella iniziativa volta a ridare decoro al centro abitato: “Si sa che il paese pulito lo fanno i cittadini, ma da troppo tempo Esterzili versa in una situazione di degrado e abbandono per incuria, in effetti abbiamo trovato di tutto e di più oltre alle erbacee e alle fioriere abbandonate – si legge nel post riassuntivo su Fb della giornata dedicata alla pulizia, svoltasi ieri mattina - abbiamo per questo deciso di rimboccarci le maniche e iniziare noi, come associazione prima e come cittadini poi, a dare una pulita al nostro paesello e renderlo gradevole e accogliente come è sempre stato. Quella di ieri è stata una bellissima occasione di aggregazione in cui abbiamo unito l'utile al dilettevole e speriamo di aver mandato un messaggio positivo a tutti: il paese siamo noi.

Ringraziamo – scrivono i volontari - tutti coloro che hanno accolto il nostro invito e hanno deciso di mettersi in gioco e "sporcarsi le mani" tra una risata e l'altra. Ci avrebbe sicuramente fatto piacere una maggiore partecipazione da parte dell'Amministrazione Comunale, del sindaco e dei consiglieri, ma anche e soprattutto dei nostri compaesani. Ringraziamo però chi sentendo le nostre voci è uscito di casa e si é unito a noi. Ringraziamo il vicesindaco Matteo Boi per aver partecipato e l’assessora Valentina Olianas, anche se lei è una puffa blu come noi, siamo sicuri però che ci saranno altre occasioni, ringraziamo chi ha partecipato, sostenendoci come sempre. Il prossimo appuntamento è per domenica 20 settembre: stesso posto e stessa ora”.