Covid, Solinas annuncia: “Il costo del test per entrare in Sardegna? Sarà rimborsato dalla Regione”

Ecco l’importante nota esplicativa che spiega la novità per i passeggeri: riguardano l’ordinanza numero 43 dell’11 settembre 2020

Di: Alessandro Congia

Ecco la nota esplicativa ed interpretativa dell’ordinanza numero 43 dell’11 settembre 2020. I passeggeri che intendano fare ingresso nel territorio regionale, sono invitati a presentare all'atto dell’imbarco e alternativamente: l’esito di un 𝙩𝙚𝙨𝙩 per Covid-19 - sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o 𝙖𝙣𝙩𝙞𝙜𝙚𝙣𝙞𝙘𝙤 𝙧𝙖𝙥𝙞𝙙𝙤 eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbia dato esito negativo;

la ricevuta di avvenuta compilazione dell’apposita autocertificazione, comprovante di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo.

𝐐𝐮𝐚𝐥𝐨𝐫𝐚 𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐮𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐦𝐛𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐞 𝐠𝐢𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐧𝐳𝐢𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞 𝟒𝟖 𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞, 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭à:

comunicando immediatamente il proprio arrivo all’azienda sanitaria competente ed accettando di sottoporsi a tampone, nelle more dell’esito del quale si impegnano ad osservare l’isolamento domiciliare fiduciario, che verrà meno solo all’atto dell’eventuale esito negativo dello stesso;

accettando di sottoporsi ad uno dei test effettuati direttamente presso le postazioni eventualmente allestite nei porti e negli aeroporti di arrivo;

effettuando un test presso le strutture o i punti di prelievo accreditati (consultabili sul link *https://www.regione.sardegna.it/do…/1_422_20200804092506.pdf* ) e comunicando il relativo esito;

effettuando un test sierologico, anche qualitativo, presso la struttura di destinazione il cui esito sia certificato da un medico abilitato e trasmettendolo alla direzione generale dell’Assessorato dell’igiene e sanità della Regione Sardegna.

𝐈𝐥 costo 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐚𝐫à 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐝𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐯𝐮𝐭𝐚, secondo termini e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, che sarà consultabile sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it

𝗦𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶 𝗱𝗮 𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 le persone che viaggiano su navi e aerei per comprovati motivi di lavoro o di salute; gli equipaggi dei mezzi di trasporto; i soggetti appartenenti ad organi costituzionali o addetti a servizi pubblici essenziali nell’esercizio delle rispettive funzioni (sanitari, forze dell’ordine, forze armate); i soggetti inquadrabili in tutte le altre ipotesi previste all’art. 6, commi 6 e 7 del Dpcm7 agosto 2020; i minori di anni 10, nonché le persone in uscita dalla Sardegna e che vi facciano rientro entro le 48 ore.