A Sedilo il quinto caso di coronavirus

L'annuncio del sindaco. Due persone ricoverate

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo caso di coronavirus a Sedilo, è il quinto che si registra in paese durante la seconda ondata dell'emergenza sanitaria.

"Siamo a quota Cinque - si legge sulla pagina Facebook del Comune -. L’unica cosa confortante è che allo stato attuale le condizioni di salute delle persone risultate positive al COVID-19 sono da considerare ottimali (nonostante due di essi risultino ricoverati all’ospedale). Come da protocollo ATS Sardegna ha attivato la procedura".

Il sindaco Salvatore Pes commenta: "Con tutta sincerità ritengo che possiamo attivare tutte le procedure, protocolli, chiusure parziali delle attività maggiormente a rischio, ma se ognuno di noi non adotta un minimo di misure restrittive (distanziamento, mascherine, pulizia continua delle mani con gel sanificante, ecc.), a breve metà paese sarà in isolamento obbligatorio. Questa situazione merita maggiore attenzione da parte di tutti. Vi prego di riflettere attentamente su alcune considerazioni; il nostro è un paese prevalentemente a vocazione agro-pastorale e gli operatori di questo comparto, contrariamente ad altre attività lavorative, non si possono permettere la quarantena obbligatoria".

"Ad oggi - conclude Pes -, nel territorio comunale oltre alle cinque persone positive ci sono 43 persone in isolamento (oltre ai familiari)".