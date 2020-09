Associazione “Gianni Fresu”, ecco il bel regalo per la Pediatria di Sassari

Una cerimonia per la consegna del nuovo macchinario per monitorare costantemente le apnee notturne nei bambini neonatali, che soffrono di disturbi del sonno

Di: Alessandro Congia

Un’altra consegna è stata effettuata: la Pediatria è ora dotata del CardioMonitor VitaGuard 3100. Si chiude con un po' di ritardo anche questa tribolata quinta edizione della Manifestazione “Uniti per inseguire un Sogno – 5° Trofeo Gianni Fresu”: nella giornata di ieri, infatti, l’associazione ha donato al reparto di Pediatria della Ouc di Sassari il macchinario VitaGuard 3100 per monitorare costantemente le apnee notturne nei bambini neonatali che soffrono di disturbi del sonno.

Presenti alla cerimonia di consegna il primario del reparto pediatrico Dottor Roberto Antonucci unitamente al Dottor Antonello Pippia che si sono detti più che orgogliosi di collaborare con il sodalizio no-profit (sorto nel 2015 con lo scopo ricordare la persona di Gianni Fresu e al tempo stesso aiutare i bambini meno fortunati, per mezzo di donazioni benefiche), da ormai cinque edizioni.

“Questi siamo noi, prendere o lasciare: un gruppo di amici che con impegno, determinazione e un piccolo di sana follia si cimenta ogni anno nel creare un evento che unisca sport, cultura, sociale e ovviamente la beneficenza, con il bambino sempre al centro della nostra mission. Un grazie va anche a tutta la cittadinanza, tutti voi che ci aiutate a far crescere il nostro progetto, che ci fate sentire la vicinanza in tutte le manifestazioni e ci date la carica per continuare ad animare una città che merita tanto, la nostra città di Porto Torres. Il Covid ci ha solo rallentati, abbiamo tanti progetti per la mente e speriamo che nel breve possiamo riuscire a realizzare tutto questo: sempre a Porto Torres, sempre nel ricordo di Gianni Fresu, sempre inseguendo il sogno – è scritto nel toccante post pubblico dell’Associazione Sportiva Culturale no-profit "Gianni Fresu" .

(Immagine di apertura tratta dalla pagina ufficiale Associazione “Gianni Fresu”, Facebook)