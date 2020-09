Covid, la bellissima notizia dal San Giuseppe: tamponi tutti negativi per il personale ospedaliero

La notizia ufficiale è stata data dal direttore sanitario del Santissima Trinità Sergio Marracini, presidio che ha disposto lo screening

Di: Alessandro Congia

Sono arrivati gli esiti dei tamponi di tutto il personale del San Giuseppe di Isili, dopo che una infermiera, nei giorni scorsi, è risultata positiva al Covid 19: la direzione del Presidio Unico (il Santissima Trinità a Is Mirrionis), ha disposto lo screening a tutto il personale medico e non.

Sono stati effettuati 174 test risultati tutti negativi. Il direttore del Presidio Unico Sergio Marracini: “Ancora una volta la professionalità del personale ha vinto contro il virus. È evidente che la dipendente e i colleghi/e hanno ben utilizzato i presidi di protezione per cui il virus non ha circolato all’interno dell’ospedale - sostiene Marracini - l’epidemia in Sardegna in questo periodo ha assunto dimensioni importanti per cui salvaguardare i presidi ospedalieri diventa fondamentale per evitare ciò che è accaduto nel Nord Italia nella prima ondata e che ha determinato i la pesante situazione sanitaria”.