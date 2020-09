Orrore a Guspini, cucciolo legato con una corda al collo dentro un sacco

Il post è apparso sul gruppo di Fb, Sei di Guspini se

Di: Alessandro Congia

“Vorrei solo che questo post lo veda la persona interessata che ha fatto questo gesto. Da come potete vedere dalle foto è un cane di piccola taglia, la persona che ha fatto questo gesto mettondogli una corda al collo con un nodo a strozzo e poi per finire all'esterno del sacco per chiuderlo a scopo che il povero cane non si sarebbe liberato. Faccio sapere intanto al padrone che il cane sta bene ed è libero. Naturalmente ho avvisato per mia correttezza le forze dell'ordine, che mi hanno chiesto le condizioni di salute del cane. Mi chiedo solo perchèsi arrivi a fare questi gesti visto che abbiamo i canili, se questo povero cane non lo volevi più bastava portarlo lì. Complimenti all’autore del gesto”.

Il racconto di Gianfranco Pinna, su u post pubblico sul gruppo Fb ‘Sei di Guspini se’, non ha bisogno di ulteriori commenti se non un plauso a chi si è reso protagonista del bellissimo gesto di aver salvato la povera bestiola.

Il fatto è accaduto a Bingia de Susu, come georeferenzia Pinna nel post, che non credeva ai suoi occhi quando si è trovato davanti questa scena orribile. Sulla vicenda, come preannunciato, sono stati informati i Carabinieri, mentre il povero cucciolo, per fortuna, sta bene.

(Le immagini fotografiche sono tratte da Fb, dal gruppo 'Sei di Guspini se')