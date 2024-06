Ad Arzachena raduno per le ricerche di Ivan Dettori, scomparso da 2 giorni

Questa sera raduno organizzato per proseguire le ricerche del giovane scomparso

Di: Redazione Sardegna Live

Preoccupazione ad Arzachena per il giovane Ivan Dettori, di cui non si hanno tracce da quasi 48 ore. In una nota condivisa sui social ha lanciato ieri l'allarme l'amministrazione comunale.

"Il Comune di Arzachena ti invita a collaborare con le Forze dell’Ordine per il ritrovamento di Ivan Dettori. In caso di avvistamento chiamare il numero unico di emergenza 112 chiedendo dei Carabinieri di Arzachena. Anche la Compagnia Barracellare e la squadra della protezione civile Agosto 89 sono impegnati nelle ricerche", si legge.

Il giovane, alto 174 cm, l'ultima volta è stato avvistato con una felpa nera Nike e dei jeans scuri. Questa sera, alle 17, organizzato un raduno per proseguire le ricerche di Ivan con partenza da piazzale Marchittu. Chiunque volesse unirsi alle ricerche può contattare il numero 371 619 5516.