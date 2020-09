C’è un nuovo caso Covid, lo annuncia il sindaco Andrea Lutzu

La comunicazione è apparsa anche sul sito istituzionale del Comune

Di: Alessandro Congia

A Oristano si registra un nuovo caso di positività al Covid-19. In provincia sono 7. Il caso di Oristano riguarda un paziente sintomatico non collegato con i contagi dei giorni scorsi. Con quello di oggi, ed escludendo le persone non residenti in città la cui positività è stata accertata a Oristano, sono 15 i casi registrati a Oristano nelle ultime settimane: 13 sono in isolamento domiciliare e 2 sono i ricoverati, uno a causa del Covid e uno per altre patologie.

“In città, dopo i contagi delle ultime settimane, i controlli sul personale e le sanificazioni delle strutture, vanno verso la riapertura diversi servizi pubblici – annuncia il sindaco Andrea Lutzu - questa mattina il Presidente del Tribunale di Oristano Leopoldo Sciarrillo mi ha comunicato che, dopo l’esito dei tamponi sul personale e l’esecuzione della sanificazione sulla struttura, lunedì 14 settembre a Palazzo di Giustizia riprenderà l’attività ordinaria. Lunedì riapriranno anche il Museo Antiquarium Arborense e la Pinacoteca comunale Carlo Contini, gestiti dalla Fondazione Oristano. Attivo anche il mercato civico di via Costa”.

(Nell'immagine di apertura, il primo cittadino di Oristano, Andrea Lutzu)