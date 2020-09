Covid, kit per gli operatori turistici offerto dal Comune: “Ripartiamo al lavoro contro difficoltà e insicurezze”

Un corso di formazione gratuito per adeguarsi ai protocolli di sicurezza imposti dall’emergenza del virus

Di: Alessandro Congia

Dopo la fase del lockdown per l’emergenza Coronavirus e la chiusura totale di tutte le attività, anche in Sardegna la vita ha ripreso il suo corso, e con essa anche il lavoro, in tutti i vari settori. La conseguente riapertura dell’Isola anche ai turisti ha generato la necessità di adeguarsi ai vari protocolli di sicurezza, modificando quindi l’operatività affinché sia trasmessa adeguata sicurezza ai clienti. L’Amministrazione pertanto intende andare incontro agli operatori quartesi offrendo loro, gratuitamente, un’adeguata formazione.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato in merito precise direttive, prescrivendo che anche gli operatori del mondo del turismo debbano dotarsi di strumenti organizzativi adeguati, che significa quindi avere innanzittuto un Piano di autocontrollo documentato e tracciabile, indispensabile per portare avanti in sicurezza il lavoro, anche per ridurre le responsabilità degli addetti al Settore.

L’Amministrazione comunale ritiene pertanto urgente e prioritario assicurare la formazione degli addetti al Settore extra-alberghiero operanti sul territorio comunale, nelle loro differenti tipologie, e intende quindi dare un proprio contributo diretto, promuovendo e garantendo agli stessi un’opportuna formazione, affinché tutti possano operare nel rispetto dei protocolli e in totale sicurezza.

Con questi presupposti l’Amministrazione ha svolto un’indagine di mercato, comparando 3 preventivi, e ha infine deciso di dare l’incarico alla Socieà Sardinia Co Hosting, la cui proposta è risultata la più rispondente alle esigenze dell’Ente, anche in quanto comprensiva di una sessione informativa/formativa, della durata di una mezza giornata, dedicata agli operatori quartesi, durante la quale verranno illustrati il materiale e le attività da svolgere per lavorare in sicurezza e secondo i protocolli definiti, oltre che tutti gli altri strumenti necessari per dotarsi di un Piano di Auto-controllo studiato precisamente sull’attività dell’operatore dell’extra-alberghiero, ovvero le Linee guida per la gestione del rischio, insieme alle Procedure Operative e alle Check List, da utilizzare quale materiale di comunicazione per gli ospiti, sia in italiano che in inglese.

Mettendo insieme le indicazioni dell’Osservatorio Mondiale della Sanità, i documenti Inail, gli accordi tra organizzazioni sindacali e datori di lavoro, i documenti delle associazioni di categoria del settore turistico, gli articoli specialistici italiani e internazionali sul Covid-19 nel settore turistico extra-alberghiero e sulle relative ‘best practices’, si ottiene il Kit, destinato agli operatori, che rappresenta una guida completa, semplice e pratica estremamente utile anche per gli ospiti, quindi per tutto il territorio quartese.

“In considerazione dell’ancora attuale emergenza sanitaria da Covid 19, l’Amministrazione, e nello specifico l’Assessorato al Turismo, hanno sposato con convinzione il progetto ‘Safe e Clean Extra’, uno strumento in grado di garantire a tutti gli operatori extra-alberghieri un altissimo grado di affidabilità e sicurezza delle loro strutture, degli stessi operatori e dei loro ospiti - spiega l’Assessora alle Attività Produttive e al Turismo Francesca Asquer - nei prossimi giorni comunicheremo data, orario e luogo del corso di formazione, rivolto a tutti i B&b e affittacamere che operano a Quartu. Un corso gratuito, che dimostra tutta la nostra vicinanza agli operatori turistici cittadini, che hanno ripreso a lavorare tra tante difficoltà e insicurezze”.

“L’emergenza sanitaria mondiale ha duramente colpito i flussi turistici, creando non poche preoccupazioni agli operatori che lavorano in questo settore strategico per la nostra comunità - aggiunge il sindaco Stefano Delunas - oggi i turisti scelgono dove alloggiare durante le vacanze anche sulla base della sicurezza ambientale che la struttura è in grado di fornire. Quindi oggi più che mai è necessario garantire un altissimo grado di affidabilità e dimostrare di conoscere e di applicare il protocollo corretto, per puntare a un immediato e redditizio rilancio delle attività”.