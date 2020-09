Gabbiano ferito e denutrito, salvato dalla Polizia Municipale

L’animale è stato trasportato alla Clinica Veterinaria San Giuseppe

Di: Alessandro Congia

Gabbiano ferito recuperato dagli agenti della Polizia Locale. Dopo la segnalazione alla centrale operativa della Municipale gli agenti della Sezione Vigilanza Ambientale sono intervenuti in un'abitazione del quartiere Poetto dove l'animale, impaurito e a causa di una ferita ad un'ala, si era rifugiato.

Il gabbiano si lamentava e appariva denutrito; è stato catturato facendo ricorso a specifiche tecniche e, indossando appositi guanti antitaglio per evitare ferite alle mani dovute alla naturale autodifesa del volatile, è stato sistemato in un trasportino e, dopo aver informato il veterinario di turno che ne dava la disponibilità, è stato condotto alla clinica veterinaria S. Giuseppe per le cure del caso.