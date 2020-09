Anche Burcei è cardioprotetto, la sindaca: “Iniziativa fondamentale per la nostra comunità”

Progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale: formati all’uso del dae 15 cittadini

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito del progetto “Burcei Comune Cardioprotetto” fortemente voluto dall’Amministrazione e interamente finanziato con fondi del bilancio, verranno consegnati e installati due defibrillatori in due locali pubblici. Il progetto prevedeva anche un corso di formazione che è già stato svolto da 15 persone, in particolar modo da giovani.

“Un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, di fondamentale importanza per il nostro territorio – ha sottolineato con entusiasmo la sindaca di Burcei, Giovanna Zuncheddu, (nella foto). L’appuntamento è per venerdì 18 settembre, ore 16:30, presso il parco comunale, per la consegna ufficiale degli apparecchi salvavita.