Coronavirus. Altri due positivi a Quartu, tre definitivamente guariti

Sono 33 adesso gli attualmente positivi, 3 di questi in ospedale. Il comunicato 'agrodolce' del sindaco Delunas

Di: Giammaria Lavena

A Quartu altri 2 cittadini sono risultati positivi al coronavirus, mentre 3 sono definitivamente guariti, per un totale quindi di 33 positivi totali. E' quanto si apprende in un posto del sindaco Stefano Delunas, sul suo profilo Facebook.

"Arrivano altre news dall’Agenzia per la Tutela della Salute, e questa volta hanno sapore agrodolce - riferisce il primo cittadino -. Andando con ordine e partendo quindi dall’’agro’, si registrano altri 2 casi di positività al coronavirus sul nostro territorio, che non hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero e trascorreranno quindi questo periodo isolati nel proprio domicilio, sebbene ovviamente tenuti sotto osservazione dall’Atas.

"Per contro, e passando ora al ‘dolce’- prosegue -, abbiamo anche 3 concittadini che hanno sconfitto il virus ed escono quindi dalla lista dei positivi quartesi, che a questo punto, ricapitolando, conta in totale 33 persone positive, di cui 3 che combattono la loro battaglia in ospedale. Il virus non è ancora battuto e dobbiamo trovare le soluzioni migliori per non rinunciare alle nostre abitudini usando le opportune misure anti-contagio".

"E le norme, a Quartu e in tutta la Sardegna, da oggi sono un po’ più restrittive - sottolinea Delunas -. Il Presidente della Regione Solinas ha infatti firmato una nuova ordinanza che obbliga all’uso della mascherina h24, sia al chiuso che all’aperto, quando non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro. Inoltre per venire in Sardegna sarà necessario certificare la negatività al virus a seguito di tampone o test sierologico fatto a non più di 48 ore dalla partenza".