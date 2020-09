Soccorso dopo incidente, guidava in stato di ebrezza e sotto l'effetto di stupefacenti

Il ragazzo, 21 anni, è risultato positivo ai controlli per alcol e droghe effettuati in ospedale

Di: Giammaria Lavena

Oggi a Castiadas i carabinieri della Stazione locale, nello sviluppo delle indagini scaturite da un incidente stradale autonomo senza feriti, avvenuto in via Cagliari a Villasimius, hanno denunciato un 21enne di Cagliari per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Dagli accertamenti sanitari urgenti richiesti all'ospedale San Marcellino di Muravera, presso il quale era stato trasportato per accertamenti e cure, è infatti emerso che il ragazzo, al momento del sinistro, poteva vantare una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1.51 g/l, e si trovava inoltre sotto l'effetto di sostanze stupefacenti Thc.

Inevitabile a quel punto il ritiro della patente.