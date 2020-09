Quartu. Quasi tre chili di droga di vario tipo: arrestato 24enne

Gli agenti di polizia hanno notato un insolito via vai all'entrata di un palazzo. Marijuana, hashish, eroina, cocaina e metanfetamine sono state trovate in possesso del ragazzo

Di: Giammaria Lavena

A Quartu Sant’Elena gli agenti di polizia, durante uno dei quotidiani servizi di controllo finalizzati a limitare il consumo di sostanze stupefacenti, hanno notato un intenso via vai di persone in uno dei palazzi di via Irlanda.

Insospettiti dal comportamento dei ragazzi, che entravano e uscivano dopo pochissimo con fare nervoso, i poliziotti hanno fatto scattare il blitz in uno degli appartamenti dello stabile. All’interno avrebbero trovato Simone Giglio, 24enne ben noto alla polizia per i suoi numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno dell'abitazione i poliziotti avrebbero rinvenuto consistenti quantitativi di droga, per un totale di circa 2,9 chili suddivisi tra marijuana, hashish, eroina, cocaina e metanfetamine, diversi bilancini di precisione, vario materiale utile al confezionamento dello stupefacente e 650 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Giglio è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e trasferito nel carcere di Uta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.