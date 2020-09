Coronavirus. A Orgosolo cinque nuovi casi, 26 in totale

Il sindaco Deledda: "Non sono da escludere ulteriori restrizioni. La saggezza di ognuno di noi dovrebbe guidare le proprie azioni"

Di: Giammaria Lavena

A Orgosolo riscontrati cinque ulteriori casi di contagio al Covid-19, che si vanno ad aggiungere ai precedenti 21. La comunicazione questa mattina da parte del sindaco Dionigi Deledda, riportata nella pagina Facebook del Comune.

"L'Asl Nuoro ha segnalato l'accertamento di ulteriori 5 casi di positività al Covid-19 - si legge -. Per cui abbiamo un totale di 26 casi di persone positive. Informalmente ho avuto notizia che in data odierna l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Nuoro è stato chiuso a causa di una positività, e i 5 dipendenti orgolesi presumibilmente sono in quarantena".

"Pertanto, non avendo avuto comunicazione ufficiale, non sappiamo se il servizio di Igiene Pubblica ha prontamente provveduto a porre in quarantena obbligatoria le persone interessate - spiega il primo cittadino - e ad avviare l'indagine epidemiologia presso i familiari, per ricostruite l'eventuale catena di contagio".

"Il prefetto di Nuoro ha convocato, per martedì 15 settembre - riferisce ancora Deledda -, il comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Evidenzio che hanno convocato solo il Comune di Orgosolo, e che non è da escludere vi siano ulteriori importanti restrizioni se non si rispettano le regole. Penso che la saggezza di ognuno di noi dovrebbe guidare le proprie azioni - conclude - più di quanto possa fare il rigore delle autorità".