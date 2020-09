Auto in fiamme a Olbia, intervengono i Vigili del fuoco

L'allarme questa mattina intorno alle 3. Sul posto anche i carabinieri di Olbia

Di: Giammaria Lavena

A Olbia sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sassari, dopo aver ricevuto una richiesta intorno alle 3:05 di questa mattina per un incendio in via Cavalcanti.

Un'auto ha preso fuoco; sul posto è stata prontamente inviata la squadra di Olbia, che è riuscita a limitare i danni alla sola parte posteriore della vettura. Le fiamme hanno interessato solo la ruota posteriore sinistra, sotto il serbatoio.

Proprio per la posizione in cui le stesse sono divampate, le autorità escludono l'autoaccensione o il corto circuito. Sul posto, per i controlli, anche i carabinieri della compagnia di Olbia.